Мадьяр намерен требовать от ЕС компенсацию за отказ от нефти и газа из России

Венгрия потребовала от ЕС компенсацию за отказ от российских энергоносителей Мадьяр намерен требовать от ЕС компенсацию за отказ от нефти и газа из России

Москва10 сен Вести.Венгерское правительство намерено добиваться включения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат странам ЕС за отказ от поставок российских энергоносителей, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы в Братиславе Мадьяр указал, что в мире сохраняется крайне сложная ситуация в отрасли энергетики, в том числе нехватка бензина и дизеля. Бюджет стран Евросоюза не сможет выдержать такую финансовую нагрузку, добавил он.

При этом из Евросоюза доносятся пока только высокопарные лозунги о защите конкуренции, отметил Мадьяр. Тем временем, сказал он, компании в Центральной Европе становятся банкротами из-за неспособности оплатить счета за электричество и газ.

Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход призвал венгерский премьер

Он резюмировал, что для каждого европейца вне зависимости от страны необходимы конкретные предложения.

В частности, нам необходимо понимать, как именно мы можем помочь нашим предприятиям заключил Мадьяр

Ранее из доклада Европейской счетной палаты стало известно, что план Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов провалился.