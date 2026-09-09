В ЕС заявили, что план по отказу от энергоресурсов из РФ провалился

В Евросоюзе признали провал плана по отказу от российских энергоресурсов В ЕС заявили, что план по отказу от энергоресурсов из РФ провалился

Москва9 сен Вести.Евросоюз после начала конфликта на Украине запустил многомиллиардный план REPowerEU по отказу от энергоресурсов из России, однако по прошествии четырех лет эта стратегия забуксовала и не ускорила энергетическую перестройку. Об этом сообщается в докладе Европейской счетной палаты – независимого внешнего аудитора ЕС.

В документе уточняется, что Евросоюзу было доступно около 300 миллиардов евро для финансирования отказа от российских нефти, газа и угля, однако объединение предпочло выделить из этой суммы менее одной пятой на реализацию соответствующих проектов.

Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро резюмировал член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс, отвечавший за подготовку доклада

Наиболее незначительными оказались результаты в отрасли возобновляемой энергетики. Речь идет о допмощностях солнечной и ветровой генерации, возведенных благодаря плану. Предполагалось увеличить их на 103 ГВт к 2030 году, однако аудиторы назвали реальные показатели более скромными.

Европейская счетная палата указала, что Евросоюз на фоне недостаточных инвестиций становится более уязвимым перед новыми потрясениями на рынке энергетики. Доклад был обнародован в свете очередного роста цен на газ в Европе и проблем с заполнением хранилищ в преддверии зимы.

Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 950 долларов за тысячу кубометров в ходе торгов на бирже.