Цена газа на бирже в Европе превысила $950 впервые с декабря 2022 года

Стоимость газа в Европе превысила $950 впервые с декабря 2022 года Цена газа на бирже в Европе превысила $950 впервые с декабря 2022 года

Москва9 сен Вести.В ходе торгов на бирже в Европе в среду цена газа превысила $950 за тысячу куб. м. впервые с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $950,3 за 1 тыс. куб. м, или 78,925 евро за МВт-ч.

По данным аналитиков, котировки газа в Европе пошли вверх на фоне рекордно низких запасов газа в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что стоимость природного газа на рынке Европы в ходе торгов впервые с декабря 2022 года преодолела отметку в $900 за тысячу кубометров.