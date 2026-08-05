РИА Новости: цена на газ в ЕС выросла на 19% в июле

Стоимость газа в Европе достигла максимума с начала 2023 года РИА Новости: цена на газ в ЕС выросла на 19% в июле

Москва5 авг Вести.Стоимость газа в Европе в июле 2026 года достигла максимального уровня с начала 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости после анализа данных Всемирного банка.

За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров) говорится в сообщении

Агентство уточняет, что данное значение - максимум с января 2023-го, когда цена составляла 20,18 доллара.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в интервью ИС "Вести" заявил, что из-за нестабильных поставок энергоресурсов в Европе страдает промышленность.