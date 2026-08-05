Москва5 авгВести.Стоимость газа в Европе в июле 2026 года достигла максимального уровня с начала 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости после анализа данных Всемирного банка.
За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров)говорится в сообщении
Агентство уточняет, что данное значение - максимум с января 2023-го, когда цена составляла 20,18 доллара.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в интервью ИС "Вести" заявил, что из-за нестабильных поставок энергоресурсов в Европе страдает промышленность.