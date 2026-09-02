Цена газа на бирже в Европе превысила $900 за тысячу кубометров впервые с 2022

Газ в Европе снова дороже $900: цены откатились к рекордам конца 2022 года Цена газа на бирже в Европе превысила $900 за тысячу кубометров впервые с 2022

Москва2 сен Вести.Стоимость природного газа на европейском рынке в ходе торгов впервые с декабря 2022 года преодолела отметку в $900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала уровня около $903 за 1 тыс. куб. м, что соответствует €75,325 за МВт·ч. Рост котировок происходит на фоне сразу двух факторов: рекордно низких запасов газа в европейских подземных хранилищах к предстоящему отопительному сезону и продолжающегося вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, который создает дополнительные риски для поставок энергоносителей.

Решение о отказе от российского газа спровоцировало падение благосостояния граждан Европы, отметил ранее замглавы МИД Александр Грушко.