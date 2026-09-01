Цена газа в Европе в августе побила рекорд 2022 года и достигла 744 долларов

Средняя цена газа в Европе в августе достигла максимума с 2022 года Цена газа в Европе в августе побила рекорд 2022 года и достигла 744 долларов

Москва1 сен Вести.Средняя стоимость газа на европейском рынке в августе 2026 года поднялась до 744 долларов за 1 тысячу кубометров, достигнув максимального для этого месяца уровня с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE и расчеты ТАСС.

За месяц ближайшие фьючерсы подорожали на 18,5%. Если 31 июля контракты торговались примерно по 709 долларов за 1 тысячу кубометров, то к закрытию сессии 31 августа цена приблизилась к 840 долларам.

В первом квартале средняя стоимость топлива составляла 481 доллар за 1 тысячу кубометров, во втором — 550, а в третьем пока складывается на уровне 691 доллара.

По сравнению с августом 2025 года, когда газ стоил в среднем около 394 долларов, показатель вырос на 89%.

По информации агентства, рост котировок связан с новым обострением конфликта на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Ограничение поставок усилило конкуренцию Европы и Азии за доступные объемы топлива.

Ранее сообщалось, что газохранилища ЕС к концу августа заполнили лишь на 63% при среднем показателе 80% для этого периода, что вызвало панику среди потребителей газа.