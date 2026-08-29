Москва29 авгВести.Газохранилища ЕС к концу августа заполнили лишь на 63% при среднем показателе 80% для этого периода, что вызвало панику среди потребителей газа, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов.
Главный аналитик банка SEB Бьярне Шильдроп заявил, что цены на газ оставались относительно стабильными в ожидании открытия Ормузского пролива.
В результате европейский рынок природного газа за последнюю неделю столкнулся с некоторой зимней паникойприводит его слова издание
По данным The Guardian, дефицита газа в Европе этой зимой не ожидается, однако трейдеры прогнозируют рост цен.
Ранее оппозиция Германии призвала заполнить хранилища российским газом.