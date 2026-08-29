The Guardian сообщает о "зимней панике" на газовом рынке Европы The Guardian: на газовом рынке Европы наблюдается паника

Москва29 авг Вести.Газохранилища ЕС к концу августа заполнили лишь на 63% при среднем показателе 80% для этого периода, что вызвало панику среди потребителей газа, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов.

Главный аналитик банка SEB Бьярне Шильдроп заявил, что цены на газ оставались относительно стабильными в ожидании открытия Ормузского пролива.

В результате европейский рынок природного газа за последнюю неделю столкнулся с некоторой зимней паникой приводит его слова издание

По данным The Guardian, дефицита газа в Европе этой зимой не ожидается, однако трейдеры прогнозируют рост цен.

Ранее оппозиция Германии призвала заполнить хранилища российским газом.