Москва17 авг Вести.Газохранилища Германии заполнены примерно наполовину, что ниже показателей предыдущих лет на аналогичный период. Об этом сообщает Allgäuer Zeitung со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 17 августа уровень заполненности немецких хранилищ составлял 49,68%.

Ранее директор объединения операторов немецких газовых и водородных хранилищ Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн предупредил, что при сохранении низких темпов заполнения Германия зимой может столкнуться с риском отсутствия гарантированного газоснабжения.

Издание Berliner Zeitung, в свою очередь, писало о том, что Германии на текущий момент приходится покупать газ в пять раз дороже, чем в 2020 году.