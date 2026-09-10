Германские компании бьют тревогу из-за нехватки газа в преддверии зимы Handelsblatt: компании в ФРГ бьют тревогу из-за дефицита газа в преддверии зимы

Москва10 сен Вести.Низкий уровень заполненности газохранилищ в ФРГ вызвал панику среди немецких фирм, сообщает газета Handelsblatt.

В публикации говорится, что компания-оператор газопроводной сети Westnetz призвала своих клиентов актуализировать контактные данные, чтобы можно было связаться в кризисной ситуации.

Химический концерн Covestro также подтвердил изданию Handelsblatt, что "видит риски для газоснабжения в зимний период".

Многие фирмы направляют запросы в адвокатские бюро с просьбой подготовить для них обоснование необходимости получения газа на случай, если его не будет хватать для всех.

Согласно публикации, при дефиците топлива в первую очередь будут снабжаться частные домохозяйства и социальные учреждения. Другие потребители хотят заблаговременно обезопасить себя и аргументировать, почему они тоже срочно нуждаются в газе.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе вернулась к уровню энергокризиса 2022 года.