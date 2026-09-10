Москва10 сенВести.Низкий уровень заполненности газохранилищ в ФРГ вызвал панику среди немецких фирм, сообщает газета Handelsblatt.
В публикации говорится, что компания-оператор газопроводной сети Westnetz призвала своих клиентов актуализировать контактные данные, чтобы можно было связаться в кризисной ситуации.
Химический концерн Covestro также подтвердил изданию Handelsblatt, что "видит риски для газоснабжения в зимний период".
Многие фирмы направляют запросы в адвокатские бюро с просьбой подготовить для них обоснование необходимости получения газа на случай, если его не будет хватать для всех.
Согласно публикации, при дефиците топлива в первую очередь будут снабжаться частные домохозяйства и социальные учреждения. Другие потребители хотят заблаговременно обезопасить себя и аргументировать, почему они тоже срочно нуждаются в газе.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе вернулась к уровню энергокризиса 2022 года.