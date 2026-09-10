Цена на газ в Европе вернулась к уровню энергокризиса 2022 года Газовые цены в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Москва10 сен Вести.Риски для надежного газоснабжения Европы в зимний период создают высокие цены на газ и отставание в заполнении подземных газохранилищ (ПХГ). С таким предупреждением выступил российский "Газпром". В заявлении российского концерна отмечается, что в ПХГ закачено 12,8 миллиарда кубометров природного газа. Это 67,3% от необходимого объема.

Возможности для восстановления запасов газа в начале осени при приближении отопительного сезона стремительно сокращаются, отмечает "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. На основных хабах цены с поставкой "на день вперед" превысили $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. проводит сравнение "Газпром"

Европейский рынок особенно уязвим перед любым ростом спроса, а также перебоями поставок и увеличением конкуренции за СПГ со стороны азиатских потребителей.

Темпы восполнения запасов в европейских поземных газохранилищах оказались самыми низкими с 2011 года. К традиционному началу осенне-зимнего периода ПХГ будут заполнены лишь на 70-75%. Цены растут на фоне панического спроса и лихорадочного желания Евросоюза заполнить подземные резервуары хранения газом по любой цене.

Благоприятные для закачки газа в хранилища летние месяцы Европа уже упустила.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ИС "Вести", что цены на нефть также могут вырасти. Стоимость бочки нефти увеличится до 130 долларов за баррель. И высокий уровень нефтяных котировок может продержаться до 2028 года.