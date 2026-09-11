Москва11 сенВести.Европейские страны теряют возможность стремительно наполнить свои подземные газовые хранилища (ПХГ).
Об этом говорится в заявлении российской энергетической компании "Газпром".
Отмечается, что в данном моменте энергетический рынок стран Европы зависит от увеличения спроса, от приостановки импорта и конкуренции с азиатскими потребителями за поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодовотметили в "Газпроме"
Ранее в компании сообщили, что риски для надежного газоснабжения Европы в зимний период создают высокие цены на газ и отставание в заполнении подземных газохранилищ.