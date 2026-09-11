Страны Европы могут остаться без необходимого количества газа перед зимой "Газпром": Европа рискует лишиться надежного газоснабжения перед зимой

Москва11 сен Вести.Европейские страны теряют возможность стремительно наполнить свои подземные газовые хранилища (ПХГ).

Об этом говорится в заявлении российской энергетической компании "Газпром".

Отмечается, что в данном моменте энергетический рынок стран Европы зависит от увеличения спроса, от приостановки импорта и конкуренции с азиатскими потребителями за поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов отметили в "Газпроме"

Ранее в компании сообщили, что риски для надежного газоснабжения Европы в зимний период создают высокие цены на газ и отставание в заполнении подземных газохранилищ.