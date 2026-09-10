Москва10 сен Вести.У Европейских стран остается около месяца-полутора для закачки газа в хранилища до начала отопительного сезона, однако серьезно увеличить запасы в Германии и Нидерландах не получится без изменения ситуации на рынке или государственной помощи. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Есть где-то месяц-полтора до начала отопительного сезона, в течение которого можно продолжать закачку. Но если ситуация с предложением на рынке радикально не изменится, то серьезно увеличить запасы в хранилищах в Германии и в Нидерландах не получится, если только правительства этих стран не увеличат резко субсидирование этой закачки, потому что, как вы понимаете, сам рост цен является серьезным препятствием заявил Гривач

Эксперт отметил, что в случае падения стоимости газа многие компании рискуют понести значительные убытки.

С одной стороны, он (рост — прим. ред.) как бы привлекает дополнительные партии на рынок, а с другой стороны, для многих компаний это означает гарантированные убытки, если цены вдруг пойдут вниз. То есть сейчас они купили газ, закачали, потратили все на закачку, на само хранение, это стоит тоже денег, а цены вдруг снизились – завершился, допустим, конфликт в Ормузском проливе. И все эти компании получат колоссальные убытки. Им нужно для принятия таких коммерческих решений какое-то плечо от государств в виде субсидий, гарантий банковских и так далее добавил Гривач

Кроме того, эксперт напомнил, что с 1 января 2027 года начнет действовать законодательный запрет на импорт СПГ из России, что лишит Европу значительных объемов сжиженного природного газа.

Более того, как известно, приняты решения о поэтапном отказе от российского газа, и вот буквально с 1 января следующего года законодательно вводится торговый запрет на импорт СПГ в целом из России, что тут же лишит Европу значительного объема сжиженного природного газа. В прошлый отопительный сезон Европа забрала весь газ, который производился на проекте "Ямал СПГ". Одна-две партии ушли в Азию. И это будет серьезной дополнительной прорехой заключил Гривач

Ранее сообщалось, что стоимость кубометра газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $950. По данным аналитиков, котировки газа в Европе пошли вверх на фоне рекордно низких запасов газа в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.