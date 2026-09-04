Представитель ЕК Итконен: нормы заполнения к зиме ПХГ в ЕС могут снизить до 75%

ЕК может снизить нормы заполнения к зиме газовых хранилищ в ЕС Представитель ЕК Итконен: нормы заполнения к зиме ПХГ в ЕС могут снизить до 75%

Москва4 сен Вести.Еврокомиссия (ЕК) готова снизить нормы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС с 90% до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону. Такое заявление во время брифинга сделала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Отопительный сезон в Евросоюзе начинается с 1 октября. Он продлиться по 30 апреля. На брифинге журналисты задали Итконен вопрос о том, что ряд государств европейского объединения, в том числе и Германия, может не успеть заполнить хранилища в этом году даже на 80%, уточнил ТАСС.

Итконен отметила, что в законодательстве ЕС прописана цель достижения к отопительному сезону уровня запасов в 90% от объема ПХГ.

Еврокомиссия в этом году сообщила странам ЕС, что 80% к зимнему сезону будет достаточно. И плюс к этому нормы ЕС предусматривают еще один способ проявить гибкость - снизить норму требуемых запасов на 5% специальным решением Еврокомиссии, и это позволит нам прийти к 75% сказала представитель Еврокомиссии

Она также добавила, что пока Еврокомиссия не считает это необходимым. При этом, по словам Итконен, сейчас уровень заполнения ПХГ в среднем по ЕС составляет 65%.