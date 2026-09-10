Москва10 сен Вести.Цена на нефть может вырасти до 130 долларов за баррель, заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Цена на нефть может вырасти еще. И 120, и 130 долларов за баррель вполне может быть, если йеменским хуситам удастся еще сократить дополнительно экспорт нефти из Саудовской Аравии. И плюс к тому страны-потребители и Соединенные Штаты все больше проедают ... свои стратегические запасы. И каждая новость о том, что запасы США обновили минимум с 1982 года и так далее. Все эти новости подталкивают цены на нефть вверх. Потому что эти запасы в стратегических хранилищах, они небезграничны. Поэтому, чем меньше нефти там остается, тем больше это нервирует рынок, и цена идет вверх сказал Юшков

Он добавил, что высокие цены на нефть могут сохраняться до 2028 года.

С одной стороны, когда Ормузский пролив откроется, конечно, танкеры довольно быстро пойдут. Другой вопрос, что нефти миру нужно будет больше, потому что теперь страны, импортеры, покупатели будут приобретать нефть и для текущих нужд, и для того, чтобы восполнить свои стратегические запасы. А те, у кого они были, будут еще и расширять их… Поэтому миру нужно будет больше нефти, и цена скорее будет удерживаться на уровне 70-80 долларов за баррель, а не в районе 60, как это было в начале 2026 года. И эти высокие цены вполне могут продержаться и в 2027 году, и даже влиять на 2028-й год сделал прогноз Юшков

Ранее эксперт рассказал, что влияет на стоимость российской нефти.