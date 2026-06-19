Эксперт Гулиев: цены на нефть будут $70 за баррель уже в конце года

Эксперт Гулиев спрогнозировал цены на нефть в $70 за баррель к концу года Эксперт Гулиев: цены на нефть будут $70 за баррель уже в конце года

Москва19 июн Вести.Цена на нефть будет порядка $70 за баррель к концу года, в этом мнении сходятся все ведущие аналитики и крупнейшие инвестбанки. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор, декан Факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев.

Он добавил, что главное для производителей и потребителей – не сама цена на баррель нефти, а возможность ее прогнозировать.

Крупнейшие инвестбанки уже скорректировали свои прогнозы и на конец года, и уже даже на 2027 год… Они уже говорят про порядка $70 за бочку уже там в четвертом квартале и к началу следующего года. … Диапазон там от 70 до 90 [долларов за баррель], он вполне благоприятен для американцев… На самом деле, и для нашей страны, и для других ключевых производителей нефти, даже среди стран Ближнего Востока, и для саудитов, и для Эмиратов, которые вышли из ОПЕК, эти цены являются достаточно приемлемыми. Мы понимаем, что вопрос не самой фиксации цены 70… или 100 [долларов за баррель]. Самое важное для производителя-покупателя – возможность прогнозировать и понимать эту цену рассказал Гулиев

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о падении цены на нефть после подписания меморандума о взаимопонимании между Штатами и Ираном.