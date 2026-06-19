Москва19 июн Вести.Главными факторами, которые влияют на цены на нефть являются возможность прохода судов через Ормузский пролив, а также ситуация в Ливане. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор, декан Факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев.

Самое главное – следить за, на мой взгляд, двумя вещами нужно. Это за фактическим движением танкеров через пролив. Это даст действительно более объективную картину, чем некие политические заявления, включая там лидеров стран. Да, особенно Трамп, который может утром, вечером давать новые заявления, которые, безусловно, влияют на рынок нефти, но для более профессионального, продвинутого уровня людей, которые на этом и зарабатывают, и могут более профессионально этим заниматься, то лучше следить за объективной картиной, она, в принципе, достаточно доступна. Вторая вещь: … вопрос, связанный с ливанским треком, тоже бы держал бы под пульсом, потому что [он] в фокусе интересов Ирана заявил Гулиев

Ранее он сообщил, что цены на нефть могут опуститься до 70 долларов за баррель к концу года. Гулиев отметил, что главной для мировых потребителей и производителей является возможность прогнозировать цены на нефть.