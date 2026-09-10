Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть в ближайшие месяцы Эксперт Митрахович прогнозирует рост цен на нефть в ближайшие месяцы

Москва10 сен Вести.Рост цен на нефть сохранится в ближайшие месяцы. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Цены на нефть растут, поскольку Иран явно в последние дни перешел к более активным действиям по давлению на танкеры, которые обслуживают арабские страны Персидского залива. В распоряжении Ирана находятся различные средства поражения, которые при желании как раз можно использовать, чтобы танкерный трафик там сократился. Что и влияет на цены. Плюс за несколько месяцев у стран, которые импортируют нефть, стали исчерпываться запасы нефти, в частности, у Китая, и поэтому вот, хотя эти запасы были крупными, но через несколько месяцев все-таки стал наблюдаться дефицит. Это также тянет цены на нефть вверх сказал Митрахович

Он добавил, что рост цен на нефть может продолжиться.

Что касается перспектив, то если не будет какого-то масштабного соглашения между Америкой и Ираном, то в таком случае подобный кризис может продолжаться и дальше. У Ирана есть возможность через хуситов действовать также в Красном море… Мне кажется, что, если американцы не пойдут здесь на уступки, мы будем видеть дальнейший рост цен на нефть в ближайшие месяцы. Если Иран, конечно, тоже продолжит давление. В принципе, если Иран захочет сам компромисса, в его власти уменьшить давление на танкеры, которые обслуживают арабские страны заявил эксперт

Ранее эксперт из Индии сказал, что, пока США воюет с Ираном, Индия продолжит закупать российскую нефть.