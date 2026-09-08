Экономист указал на укрепление рубля через 2-4 месяца из-за роста цен на нефть Эксперт Ордов ожидает укрепление рубля через 2-4 месяца из-за цен на нефть

Москва8 сен Вести.Повышение стоимости нефти марки Brent почти до 100 долларов за баррель благоприятно скажется на укреплении рубля, так как через два-четыре месяца обеспечит дополнительный приток валютной выручки в экономику России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Высшей школы финансов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, такая предсказуемость курса рубля и его крепость является антиинфляционным фактором.

Мы примерно через два-четыре месяца увидим дополнительный приток валютной выручки. Это укрепит рубль. Товары импортируемые станут если не дешевле, то точно не дороже. Такая предсказуемость курса рубля, его крепость, она для нас является антиинфляционным фактором… И в этом отношении эта хорошая рыночная конъюнктура для привычных товаров экспорта является очень положительным фактором. А в условиях наличия дефицита бюджета станет дополнительным источником его финансирования объяснил экономист

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в настоящее время направляет до 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны. Он подчеркнул, что в условиях постоянного давления топливно-энергетический комплекс (ТЭК) выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов.