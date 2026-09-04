Новак: РФ направляет до 94% нефтяного экспорта в дружественные страны

Новак рассказал, куда РФ направляет большую часть нефтяного экспорта Новак: РФ направляет до 94% нефтяного экспорта в дружественные страны

Москва4 сен Вести.Россия в настоящее время направляет до 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ​​​.

В целом сегодня 94% российского нефтяного экспорта направляется в дружественные страны сказал он

Вице-премьер подчеркнул, что даже в условиях постоянного давления топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России выполняет обязательства, стабилизируя мировой рынок энергоресурсов.

Ранее Новак заявил, что Минэнерго РФ пока сохраняет запрет на экспорт дизтоплива, но не допустит затоваривания на внутреннем рынке