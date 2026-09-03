Новак сообщил, сколько газа планируется поставить в Китай в 2026 году Новак: РФ поставит в Китай около 50 млрд кубометров газа в 2026 году

Москва3 сен Вести.Россия в текущем году поставит в Китай около 50 млрд кубометров газа. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, в последние два-три года Россия реализует существенный объем своих энергоресурсов в те страны, которые увеличивают их потребление - в первую очередь это Китай и Индия. РФ продает в страны Азиатско-Тихоокеанского региона примерно 80% нефти, поставляемой в этот регион, и значительное количество газа, в том числе трубопроводного.

У нас реализован проект "Сила Сибири 1", который функционирует с 2019 года - это поставки газа из России в Китайскую Народную Республику. Сегодня вышли уже на проектную мощность на 39 млрд кубометров в год… Только в Китайскую Народную Республику мы в этом году поставим примерно 50 млрд кубометров газа - это по "Силе Сибири 1" и через Казахстан 10 млрд кубов сообщил Александр Новак

Ранее Новак назвал снижение добычи нефти в России временным явлением.