Новак назвал временным снижение добычи нефти в России Новак: снижение добычи нефти в России - временное явление

Москва3 сен Вести.Снижение добычи нефти в России в 2026 году временное. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, добыча нефти в РФ сейчас ниже прогнозных показателей в связи с уменьшением загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Это явление временное, и в принципе по мере выхода заводов в работу и стабилизации ситуации добыча будет увеличиваться сказал он

Новак добавил, что ремонт поврежденных НПЗ идет, у России хватит мощностей и компетенций на восстановление 100% таких заводов.

Накануне вице-премьер рассказывал об усилении работы по защите НПЗ в России от атак ВСУ.