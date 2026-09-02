Москва2 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский – главарь банды, которая устроила коррупционный скандал на Украине. Об этом ИС "Вести" рассказала участница хакерской группировки "Берегини".

Все ниточки ведут к Зеленскому, он главарь всей этой банды. Но пока он может удерживать власть и отказываться от мира, он выгоден. Чтобы он сильно не зарывался и не считал себя богом, НАБУ периодически бьет его по рукам. Все же знают, что НАБУ руководят в кабинетах ФБР. Так вот когда Зеленский начинает тратить чужие деньги не там, где надо, его дергают за ниточку, и он становится послушным