Хакеры раскрыли, как "кошелек Зеленского" прятался от армии Хакеры раскрыли, как сбежавший в Израиль Миндич уклонился от армии

Москва2 сен Вести.Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого называли кошельком Зеленского, уклонялся от службы в армии, как на Украине, так и в Израиле. Эту информацию выяснили участники хакерского движения "Берегини", сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Персона Миндича вновь стала поводом для обсуждений на фоне громкого коррупционного скандала вокруг экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой.

Сам Миндич после скандала на Украине обосновался в Израиле.

Миндич пытается вести относительно тихий и малозаметный образ жизни. Но сегодня от украинской группы хакеров "Берегини" наша редакция получила материалы о настоящем и прошлом Тимура Миндича. Хакеры рассказывали, что все ниточки ведут к Зеленскому, на Банковую улицу, в Киев. Свои бизнес-связи Миндич не растерял и, вполне возможно, оказывает определенное влияние и на политику, и на ситуацию на Украине заявил Сергей Пашков

В частности, хакеры выяснили, что Миндичу удалось избежать службы в армии на Украине, а также в Израиле.

Когда пришло время служить в армии Украины, совсем еще юного Миндича отправили в США на постоянное жительство. Он там оставался до тридцати лет, это как раз тот срок, который позволял ему не служить в армии Украины. Вернулся, получив специальное разрешение МВД Украины. Завел отношения, как сообщают хакеры, сначала с дочкой Игоря Коломойского (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) Анжеликой, потом вышел на стендаписта из Кривого Рога Зеленского, и тут дело пошло уточнил Пашков

А гражданство Израиля Миндич получил позднее, во взрослом возрасте, чтобы уклониться от призыва уже в ряды ЦАХАЛа.

Если бы он получил гражданство Израиля будучи молодым человеком, то он бы пошел служить в израильскую армию (ЦАХАЛ) заметил журналист

"Берегини" также публикуют список из нескольких офшоров олигарха, которые до сих пор существуют.

Очевидно, что люди продолжают распиливать поступающие на Украину деньги, опираясь на свои связи, контакты и совершенно вольготно путешествовать по миру, в то время как простые украинцы из страны выехать не могут добавил журналист

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи участникам предполагаемой преступной организации, которую связывают с коррупцией в энергетической сфере. Среди обвиняемых оказался и бежавший в Израиль Миндич.