Москва1 сен Вести.Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала арестовать 150 млн гривен (около 291 млн рублей) залога, внесенного за бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. По версии следствия, эти средства могли быть получены преступным путем и легализованы посредством внесения залога.

"Мы обратились в суд с требованием о наложении ареста и передаче в АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов - прим. ред.) этих 150 миллионов, которые, по версии следствия, получены преступным путем и легализованы путем внесения залога заявил глава САП Александр Клименко в интервью YouTube-каналу "Есть вопрос"

По словам Клименко, в случае удовлетворения ходатайства деньги будут перечислены на счет АРМА. При этом, как отметил глава САП, будет считаться, что Галущенко не внес залог, после чего он должен будет вернуться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского якобы поручил найти средства для внесения залога за Галущенко, подозреваемого в отмывании денег. Украинские СМИ также писали о возможном участии бывшей замглавы офиса президента Ирины Мудрой и бизнесмена Тимура Миндича в обсуждении внесения залога.

Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. Залог в размере 150 млн гривен за него полностью внесли 29 июня. По данным украинского телеканала "Общественное", средства перечислили три частные компании.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи участникам предполагаемой преступной организации, которую связывают с коррупцией в энергетической сфере. Среди обвиняемых оказался Миндич, который сейчас находится в Израиле.