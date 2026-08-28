Москва28 авгВести.Национальный банк Украины (НБУ) начал внеплановые проверки финансовых организаций, клиенты которых участвовали во внесении залога за бывшего министра юстиции и энергетики Украины Германа Галущенко, сообщает пресс-служба НБУ.
Проверка проходит на предмет соблюдения банками требований финансового мониторинга при проведении соответствующих операций. Названия проверяемых кредитных организаций НБУ не раскрывает.
Галущенко арестовали в феврале 2026 года по делу о предполагаемом отмывании денег. Размер залога составил 150 млн гривен, его внес ряд частных компаний. Так, 105 млн гривен перечислили три компании, еще 45 млн гривен - две другие организации.
Галущенко может оказаться под арестом, если следствие докажет, что деньги, внесенные за него в качестве залога, имели преступное происхождение.