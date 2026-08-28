Нацбанк Украины проверяет банки, клиенты которых вносили залог за Галущенко

Нацбанк Украины начал внеплановые проверки банков Нацбанк Украины проверяет банки, клиенты которых вносили залог за Галущенко

Москва28 авг Вести.Национальный банк Украины (НБУ) начал внеплановые проверки финансовых организаций, клиенты которых участвовали во внесении залога за бывшего министра юстиции и энергетики Украины Германа Галущенко, сообщает пресс-служба НБУ.

Проверка проходит на предмет соблюдения банками требований финансового мониторинга при проведении соответствующих операций. Названия проверяемых кредитных организаций НБУ не раскрывает.

Галущенко арестовали в феврале 2026 года по делу о предполагаемом отмывании денег. Размер залога составил 150 млн гривен, его внес ряд частных компаний. Так, 105 млн гривен перечислили три компании, еще 45 млн гривен - две другие организации.

Галущенко может оказаться под арестом, если следствие докажет, что деньги, внесенные за него в качестве залога, имели преступное происхождение.