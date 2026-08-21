Экс-глава Минэнерго Украины Галущенко может вернуться под арест Бывшего министра Украины Галущенко могут снова арестовать

Москва21 авг Вести.Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко может снова оказаться под арестом, если следствие докажет, что деньги, внесенные за него в качестве залога, имели преступное происхождение. Об этом пишет "Украинская правда".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало новую серию так называемых "пленок Миндича". Из материалов НАБУ следует, что офис Зеленского мог быть причастен к внесению залога за Галущенко в июне 2026 года. Сумма залога составила 150 млн гривен, или около 3,36 млн долларов.

По версии НАБУ, процесс контролировала заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Следствие считает, что при участии бывшего депутата Максима Микитася она через фиктивные операции легализовала необходимую сумму. В бюро предполагают, что эти деньги могли иметь незаконное происхождение. После этого средства, как утверждает НАБУ, обналичили через государственный Sense Bank, контроль над которым установила Мудрая, и внесли в качестве залога.

Галущенко обвиняют в хищении и отмывании средств "Энергоатома" в рамках коррупционного скандала, известного как "Миндичгейт". Дело получило такое название по имени предполагаемого организатора схемы - близкого друга и партнера Зеленского Тимура Миндича.