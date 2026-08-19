Москва19 авг Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выложило аудиозапись разговоров фигурантов операции против крупных украинских чиновников. Аудио опубликовано в YouTube-канале НАБУ.

Украинские борцы с коррупцией проводят операцию "Форрест Гамп" в отношении преступной организации чиновников, в том числе высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины.

В опубликованной аудиозаписи речь идет про некие "четыре мешка", "недоумков", которые записали "на своих детей ворование денег и оплату их учебы", также упоминается офис президента.

Не указано, кому принадлежат голоса на аудиозаписи, фразы произносятся на русском языке.

Ранее в НАБУ подтвердили участие заместителя главы офиса Владимира Зеленского в преступной группе.