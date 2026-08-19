НАБУ и САП выявили план пиар-действий вокруг следственной комиссии Рады

На Украине нашли план антикризисных коммуникаций вокруг комиссии Рады НАБУ и САП выявили план пиар-действий вокруг следственной комиссии Рады

Москва19 авг Вести.В ходе обысков в рамках операции "Форрест Гамп" сотрудники антикоррупционных органов Украины обнаружили документ с планом антикризисной коммуникации, связанным с деятельностью временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Telegram-канале.

В документе были прописаны заранее подготовленные мероприятия через соцсети и СМИ и сообщения для реагирования на публичную ситуацию вокруг работы комиссии.

Обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации, касающийся деятельности временной следственной комиссии Верховной рады говорится в публикации

Утром антикоррупционные органы Украины начали спецоперацию против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами украинского парламента, в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского.

Разные источники сообщали, что фигурантами дела стали замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, действующий депутат Рады Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.

Некоторые местные СМИ связывают спецоперацию с сегодняшним голосованием в Раде по вопросу назначения Евгения Хмары на должность министра обороны.