Москва19 авгВести.В ходе обысков в рамках операции "Форрест Гамп" сотрудники антикоррупционных органов Украины обнаружили документ с планом антикризисной коммуникации, связанным с деятельностью временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Telegram-канале.
В документе были прописаны заранее подготовленные мероприятия через соцсети и СМИ и сообщения для реагирования на публичную ситуацию вокруг работы комиссии.
Обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации, касающийся деятельности временной следственной комиссии Верховной радыговорится в публикации
Утром антикоррупционные органы Украины начали спецоперацию против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами украинского парламента, в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского.
Разные источники сообщали, что фигурантами дела стали замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, действующий депутат Рады Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.
Некоторые местные СМИ связывают спецоперацию с сегодняшним голосованием в Раде по вопросу назначения Евгения Хмары на должность министра обороны.