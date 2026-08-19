"Страна.ua": "спецоперация" НАБУ призвана сорвать голосование по главе МО "Страна.ua": НАБУ давит на Раду, чтобы сорвать избрание нового главы Минобороны

Москва19 авг Вести.Спецоперация по разоблачению преступной организации, объявленная Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), используется как инструмент политического давления на Верховную раду для срыва голосования по кандидатуре нового министра обороны. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Голосование по кандидатуре нового главы Минобороны Евгения Хмары запланировано на 19 августа – в этот же день НАБУ и САП объявили о спецоперации. Сторонники экс-министра обороны Михаила Федорова, "на стороне которых действует и НАБУ", хотят голосование сорвать, отмечается в статье.

Поэтому и данную новость о новом уголовном деле, судя по всему, следует рассматривать как элемент давления на депутатов, чтобы они не голосовали за Хмару пишет издание

Цель сторонников Федорова – не допустить назначения Хмары, добиться повторного выдвижения Федорова на этот пост, а также, согласно заявлениям его группы поддержки, инициировать проведение президентских выборов, чтобы "сделать Федорова новым главой государства", говорится в статье.

Ранее НАБУ и САП объявили о расследовании, в котором замешаны высокопоставленные чиновники из офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Преступную группу, по данным украинских следственных органов, возглавляли действующий и бывший депутаты Верховной рады.

Нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что операция направлена против заместителя главы офиса Зеленского Ирины Мудрой. По данным СМИ, в деле фигурируют также депутат Вадим Столар и экс-нардеп и застройщик Максим Микитась.