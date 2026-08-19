Москва19 авг Вести.Антикоррупционная операция на Украине "Форрест Гамп" является прямым намеком главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, под Форрестом подразумевается Зеленский.

Название операции "Форрест Гамп" неслучайно. Это прямой намек Зеленскому, что пока не поздно, нужно бежать и освободить президентское кресло, которое он узурпировал сказал Рогов

Он подчеркнул, что антикоррупционными делами в отношении окружения Зеленского главу киевского режима предупреждают о возможности уйти "по-тихому и без громкого разоблачающего скандала".

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у заместителя главы офиса Зеленского Ирины Мудрой.