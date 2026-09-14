Глава НАБУ заявил, что СБУ собирало досье на борцов с коррупцией

В НАБУ заявили, что СБУ собирала данные на сотрудников антикоррупционного бюро Глава НАБУ заявил, что СБУ собирало досье на борцов с коррупцией

Москва14 сен Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) собирала данные на сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге, его слова приводит ТАСС.

По его словам, отдельные подразделения СБУ готовили справки в отношении сотрудников антикоррупционных органов.

Были справки относительно наших сотрудников, и, по нашей информации, это осуществляли отдельные департаменты Службы безопасности сказал Кривонос

Он уточнил, что сбором информации занимались сотрудники департамента защиты государственности СБУ.

Кроме того, по утверждению Кривоноса, около двух недель назад сотрудники СБУ пытались получить доступ к журналу судебной системы, чтобы выяснить, с какими ходатайствами НАБУ обращается в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). В системе содержится в том числе информация о запросах на обыски и другие следственные действия.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку и сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении​​​.