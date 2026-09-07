Москва7 сенВести.Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые фигурируют в деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о мошеннических колл-центрах, были отстранены от работы. Об этом заявил генпрокурор страны Руслан Кравченко.
Он также пояснил, что сам не собирается подавать в отставку на фоне расследования НАБУ.
Уже отстранил семерых сотрудников, фигурирующих в деле НАБУ "Карфаген", включая замначальника департамента международного сотрудничества Сергея Кропивузаявил Кравченко в беседе с украинским изданием
Ранее стало известно, что сотрудники НАБУ провели обыски в офисе генпрокурора Кравченко. Детективы искали улики, подтверждающие, что сотрудники прокуратуры покровительствовали мошенническим колл-центрам в стране.