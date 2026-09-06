Генпрокурор Украины отверг обвинения в "крышевании" колл-центров Генпрокурор Украины заявил о непричастности к делу о нелегальных колл-центрах

Москва6 сен Вести.Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опроверг причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров после операции НАБУ "Карфаген". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В связи с расследованием о возможном содействии деятельности незаконных колл-центров, считаю необходимым четко зафиксировать свою позицию: я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора написал он

Сотрудник Офиса генпрокурора, фигурирующий в расследовании, отстранен от работы. Глава ведомства поручил подготовить его увольнение, а также проверить работу профильных подразделений и провести полиграф для сотрудников, связанных с расследованием дел о незаконных колл-центрах.

По словам Кравченко, за последний год правоохранители провели более 1050 обысков, закрыли около 340 колл-центров и более 5 тыс. операторских мест. Сейчас расследуются 147 уголовных дел, 183 человека получили статус подозреваемых, а дела 93 фигурантов уже направлены в суд.

Кравченко также опроверг сообщения о препятствовании следственным действиям, заявив, что следователи получили доступ к его кабинету. Он назвал ложью публикации о якобы находящемся там сейфе и своем исчезновении.

4 сентября "Украинская правда" сообщила об обысках у Кравченко, однако в Офисе генпрокурора это опровергли. Сам Кравченко около суток не выходил на связь, и СМИ сообщали, что его местонахождение неизвестно.