ЦПК: покровителем колл-центров мошенников на Украине мог быть чиновник Кропива

На Украине назвали имя чиновника, который мог "крышевать" колл-центры мошенников ЦПК: покровителем колл-центров мошенников на Украине мог быть чиновник Кропива

Москва5 сен Вести.По предварительным данным, "крышеванием" мошеннических колл-центров на Украине мог заниматься заместитель начальника одного из отделов офиса генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Такое заявление разместил Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Telegram-канале.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора Украины организовал преступную группу, которая получала деньги от мошеннических колл-центров и занималась их легализацией. Однако имя чиновника названо не было, в материалах подозреваемый фигурирует под псевдонимом Канцлер. Предполагается, что он с середины 2025 года легализовал 42 млн гривен (свыше 81 млн рублей).

Похоже, что Канцлер - это заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива сказано в материале ЦПК

В центре также уточнили, что ранее чиновник работал в полиции и занимал пост замглавы Одесской областной администрации.