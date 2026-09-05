Москва5 сенВести.По предварительным данным, "крышеванием" мошеннических колл-центров на Украине мог заниматься заместитель начальника одного из отделов офиса генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Такое заявление разместил Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Telegram-канале.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора Украины организовал преступную группу, которая получала деньги от мошеннических колл-центров и занималась их легализацией. Однако имя чиновника названо не было, в материалах подозреваемый фигурирует под псевдонимом Канцлер. Предполагается, что он с середины 2025 года легализовал 42 млн гривен (свыше 81 млн рублей).
Похоже, что Канцлер - это заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропивасказано в материале ЦПК
В центре также уточнили, что ранее чиновник работал в полиции и занимал пост замглавы Одесской областной администрации.