Украинские мошеннические колл-центры могут зарабатывать до $1 млрд в месяц

Доход мошеннических колл-центров на Украине оценили в $1 млрд Украинские мошеннические колл-центры могут зарабатывать до $1 млрд в месяц

Москва27 июл Вести.Вся сеть мошеннических колл-центров на Украине может зарабатывать до 1 миллиарда долларов в месяц. При этом чаще всего их жертвами становятся жители самой Украины и европейских стран. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на доклад организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Авторы исследования опросили четырех бывших сотрудников таких колл-центров, а также депутата и представителя Украинской межбанковской ассоциации EMA, чтобы оценить масштабы деятельности мошеннических схем.

Согласно докладу, доходы подобных колл-центров могут превышать прибыль от наркоторговли. Так, отдельный колл-центр средних размеров обманывает граждан примерно на 1 миллион долларов в месяц, а крупный – на 3 миллиона.

До 2022 года большинство мошенников располагалось в Киеве и Днепропетровске, потом часть из них переместилась на запад Украины.

Как отмечается в исследовании, для поиска сотрудников мошенники используют социальные сети, предлагая молодым людям в возрасте от 14 до 28 лет вакансии "менеджеров по работе с клиентами", "менеджеров по удержанию", а также под видом работы баристой или барбером.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин сообщил, что на Украине 70% граждан младше 25 лет проходили тестирование для работы в мошеннических колл-центрах, которые являются основным местом трудоустройства молодежи в стране.