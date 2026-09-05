У сотрудника офиса генпрокурора Украины нашли набитый деньгами сейф При обыске в офисе генпрокурора Украины обнаружен набитый наличными сейф

Москва5 сен Вести.Сейф, доверху набитый наличными, обнаружен при обыске у руководителя одного из подразделений офиса генпрокурора Украины, следует из публикации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в субботу САП сообщила о разоблачении преступной организации в офисе генпрокурора. Организацию, причастную к работе мошеннических колл-центров, возглавлял один из чиновников офиса.

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили преступную организацию, которую в середине 2025 года создал и возглавил один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора говорится в Telegram-канале САП

К сообщению прикреплены фотографии, на одной из которой можно заметить сейф, набитый деньгами. О принадлежности денег и точной сумме не сообщается.

По некоторым данным, был задержан начальник кибердепартамента офиса генпрокурора Сергей Кропива.

По информации САП, участники схемы получали деньги от владельцев колл-центров за невмешательство в их работу. Средства легализовали через покупку недвижимости, драгоценностей и доходов близких лиц. Всего было легализовано порядка 30 млн гривен. Кроме того, организатор группы легализовал ранее приобретенные активы через перерегистрацию недвижимости на третьих лиц в популярном апарт-комплексе рядом с Карпатами. Речь может идти о 12 млн гривен.

В качестве подозреваемых по делу проходят пять человек, их имена не называются.