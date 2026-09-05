Москва5 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в кабинете генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом сообщается в заявлении офисе генпрокурора.

Около полуночи детективы НАБУ все же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуется генеральный прокурор указывается в публикации на сайте офиса

В пятницу вечером "Украинская правда" написала об обысках у Кравченко, но в офисе генпрокурора эту информацию опровергли. Сам генпрокурор пропал - о его местонахождении уже сутки ничего неизвестно.

Ранее НАБУ заявило, что руководитель одного из управлений в офисе генпрокурора Украины организовал преступную группу, которая получала деньги от мошеннических колл-центров и "крышевала" их. По предварительной версии, к схеме причастен заместитель начальника отдела офиса генпрокурора Сергей Кропива. Следствие считает, что с середины 2025 года он легализовал 42 млн гривен (свыше 81 млн рублей).