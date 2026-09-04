В Киеве задержан начальник кибердепартамента офиса Генпрокурора Украины В Киеве задержан начальник департамента офиса Генпрокурора Украины

Москва4 сен Вести.В Киеве задержан начальник кибердепартамента офиса генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации украинской прессы, антикоррупционные органы задержали начальника кибердепартамента офиса генерального прокурора Украины Сергея Кропиву. Предполагается, что он связан с крышеванием мошеннических кол-центров.

Недавно была задержана заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая. Бывшая чиновница проходит подозреваемой в рамках расследования под названием "Форест Гамп".