Москва17 авг Вести.Служба безопасности Украины задержала в Киеве внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Алексея Гончара. Его подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных в разведывательные структуры, сообщает издание "Страна".

По данным издания, на прошлой неделе сотрудники департамента военной контрразведки СБУ задержали Гончара в центре Киева. Следствие считает, что он за деньги помогал призывникам избегать мобилизации на фронт, оформляя их на должности в Главном управлении разведки.

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что Гончар был известен как профессиональный провокатор. По его словам, антикоррупционные органы использовали его для склонения людей к даче взяток. Гончар проходил заявителем в нескольких резонансных делах, в том числе в деле главы Государственной судебной администрации, а также был свидетелем по делу бывшего председателя Верховного суда.

При этом сам Гончар фигурирует в двух уголовных производствах о мошенничестве. Несмотря на домашний арест, он, как утверждается, свободно перемещался по стране, носил военную форму и занимался продажей должностей в ГУР.

Противостояние между СБУ и НАБУ продолжается уже длительное время. По одной из версий, глава киевского режима Владимир Зеленский может задействовать СБУ как инструмент давления на НАБУ, поскольку бюро ведет расследования по уголовным делам, связанным с людьми из его окружения.