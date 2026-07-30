ФСБ задержала жителя Москвы по подозрению в госизмене в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Москвы, переводившего деньги СБУ ФСБ задержала жителя Москвы по подозрению в госизмене в пользу Украины

Москва30 июл Вести.В Москве задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным силовиком, фигурант – мужчина 1991 года рождения – сам связался с представителем террористической организации через Telegram.

Инициативно установил контакт с представителем запрещенной на территории РФ украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб говорится в сообщении ведомства

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.