Москва11 маяВести.В Киеве силовики полностью перекрыли улицу Банковую, на которой расположен офис главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
Тем временем Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в формеговорится в публикации
Предположительно, действия силовиков могут быть связаны с предъявлением обвинения экс-главе офиса главы киевского режима Андрею Ермаку. Ему инкриминируют отмывание 460 млн гривен на элитной стройке под Киевом.