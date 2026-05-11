Силовики перекрыли улицу Банковую в Киеве, где расположен офис Зеленского

Москва11 мая Вести.В Киеве силовики полностью перекрыли улицу Банковую, на которой расположен офис главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Тем временем Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме говорится в публикации

Предположительно, действия силовиков могут быть связаны с предъявлением обвинения экс-главе офиса главы киевского режима Андрею Ермаку. Ему инкриминируют отмывание 460 млн гривен на элитной стройке под Киевом.