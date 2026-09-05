Генпрокурор Украины пропал: его не могут найти сутки Генпрокурора Украины Кравченко не могут найти с пятницы

Москва5 сен Вести.С пятницы местонахождение генпрокурора Украины Руслана Кравченко остается неизвестным. Это совпало с публикацией расследования антикоррупционного органа о крышевании мошеннических колл-центров в его офисе. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Источники "Украинской правды" в политических кругах убеждают, что со вчерашнего дня никто не может найти генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Он въехал в правительственный квартал, и больше его никто не видел написал он в своем Telegram-канале

При этом журналист уточнил, что офис генпрокурора отрицал новость об обысках у Кравченко.

Они наверняка думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не проводятся? На таком высоком уровне это, наверное, первый подобный случай. отметил Ткач

Он также упомянул обещание офиса помогать следствию.

А как будет способствовать, если человек сбежал от обыска и сейчас уже более 12 часов может уничтожать улики? заключил Ткач

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что руководитель одного из управлений в офисе генпрокурора организовал преступную группу. По данным следствия, он получал деньги от мошеннических колл-центров и "крышевал" их. По предварительным данным, этим мог заниматься заместитель начальника одного из отделов офиса генпрокурора Сергей Кропива. Предполагается, что он с середины 2025 года легализовал 42 млн гривен (свыше 81 млн рублей).