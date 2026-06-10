На Украине собрались заочно судить телеведущего Бориса Корчевникова В ГП Украины собираются заочно судить телеведущего Бориса Корчевникова

Москва10 июн Вести.На Украине собрались заочно судить телеведущего Бориса Корчевникова. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Корчевникова будут судить за антиукраинскую деятельность. Прокуроры офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт сказано в сообщении

19 июля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила телеведущего Бориса Корчевникова в розыск, после чего он был вынужден нанять личную охрану. Журналист признавал подобное решение "некомфортной", но своевременной мерой в условиях непрекращающихся угроз, связанных с его профессиональной деятельностью.

В марте того же года СБУ предъявила обвинения Корчевникову по трем уголовным статьям.