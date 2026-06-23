Медведчука на Украине обвинили в призывах к изменению государственных границ

Медведчуку предъявили новые обвинения на Украине Медведчука на Украине обвинили в призывах к изменению государственных границ

Москва23 июн Вести.Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заочно получил новые обвинения на Украине. Ему вменяют публичные призывы к изменению украинской государственной границы.

По информации офиса украинского генпрокурора, в ходе интервью журналисту Томасу Реперу на YouTube-канале NuoFlix Медведчук высказался за вхождение Украины в состав РФ.

Таким образом, Медведчук В.В. подозревается в публичных призывах к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины говорится в сообщении

В августе 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) уже объявила о заочном предъявлении обвинений председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку и 11 участникам движения. Всем фигурантам вменяется сразу несколько статей: публичные призывы к изменению конституционного строя, коллаборационизм и нарушение равноправия граждан.