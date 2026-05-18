Москва18 мая Вести.Сайт движения "Другая Украина", возглавляемого экс-лидером запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, подвергся кибератаке. Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале.

Представители "Другой Украины" подчеркнули, что продолжат работу, несмотря на действия злоумышленников.

Сайт "Другой Украины" под DDoS-атакой. Тысячи ботов на протяжении всего дня волнами обрушиваются на серверы, пытаясь вывести платформу из строя. Команда специалистов уже отражает удары, ведутся восстановительные работы говорится в сообщении движения

Ранее Виктор Медведчук заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского нет возможностей сохранить власть, поскольку им недовольны не только в США, но и в Евросоюзе.