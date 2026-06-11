Корчевников: суд для россиянина на Украине сродни угрозе жизни Корчевников: суд для россиянина на Украине сродни угрозе жизни

Москва11 июн Вести.Заявления о суде или объявлении в розыск со стороны Украины фактически представляют собой угрозу жизни для россиянина, сказал ИС "Вести" телеведущий Борис Корчевников.

Накануне украинская прокуратура заявила о намерении заочно судить телеведущего.

Для террористического государства такие заявления о суде или об объявлении в розыск — это вид угрозы жизни. Мне это известно. Я получаю угрозы все эти годы рассказал он

Корчевников пояснил, что регулярно поддерживает российский фронт, снабжая всем необходимым, а также информационно.

Ежедневно я и мои коллеги отправляем сотни тысяч рублей на покупку необходимого нашим бойцам, ежедневно мы пишем и говорим о том, как западные сатанисты через прикормленную ими украинскую власть уничтожают православие в Малороссии добавил Корчевников

Почти год назад Служба безопасности Украины объявила телеведущего в розыск, после чего он был вынужден нанять личную охрану.