Москва11 июн Вести.Телеведущий Борис Корчевников в комментарии ИС "Вести" связал заочный суд над ним на Украине с тем, что до украинских временщиков доходит правда.

Накануне украинская Генпрокуратура сообщала о намерении судить телеведущего за антиукраинскую деятельность.

Если нынешние украинские временщики за это меня хотят убить, арестовать, судить..., значит правда, которую мы здесь говорим, доходит туда. И им надо хоть как-то, и пусть так нелепо, на нее реагировать ради того, чтобы люди, которые эту правду чуют сердцем, отзываются на нее и просыпаются, ни в коем случае не проснулись. Но они проснутся. И сметут вместе с русским солдатом эту раковую опухоль украинского лжегосударства