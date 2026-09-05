Москва5 сен Вести.Один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины организовал преступную группу, которая получала деньги от мошеннических кол-центров и занималась их легализацией. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Схему разоблачили сотрудники НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора сказано в сообщении

По данным следствия, с середины 2025 года чиновник легализовал 42 миллиона гривен (чуть боль 81,4 млн рублей или около 941 тыс. долларов). Часть этих средств участники предполагаемой преступной схемы направили на покупку недвижимости в популярном комплексе вблизи Карпат на западе Украины.

В НАБУ сообщили, что в настоящее время разоблачены пять предполагаемых участников преступной организации. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Ранее НАБУ и САП заявили о преступной группировке в офисе Зеленского.