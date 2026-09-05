Москва5 сен Вести.Генпрокурор Украины Руслан Кравченко находится в одной из частных клиник в центре Киева, сообщает издание "Зеркало недели".

Отмечается, что клиника расположена на территории элитного жилого комплекса.

4 сентября "Украинская правда" сообщила о прошедших обысках у Кравченко. Однако в офисе генпрокурора эту информацию опровергли. При этом сам генпрокурор перестал выходить на связь: его местонахождение, по данным СМИ, было неизвестно около суток.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что руководитель одного из управлений офиса генпрокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги от мошеннических кол-центров и обеспечивала им покровительство. По предварительным данным, к этой схеме может быть причастен заместитель начальника отдела офиса генпрокурора Сергей Кропива. Следствие считает, что с середины 2025 года он легализовал 42 млн гривен, что превышает 81 млн рублей.