Около двух тысяч мошеннических колл-центров действуют на Украине Половина мошеннических колл-центров на Украине работают под прикрытием силовиков

Москва6 сен Вести.На территории Украины действуют порядка двух тысяч мошеннических колл-центров. Примерно половина из них работает под покровительством силовиков.

Колл-центры с так называемым силовым прикрытием — "белые" — ежемесячно платят около 20 тысяч долларов через единый механизм сбора средств, что позволяло им избегать обысков. Не входящие в эту систему организации называются "черными" и чаще всего они становятся объектами показательных проверок и обысков, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как указывается в статье, к схеме могли быть причастны представители Службы безопасности Украины (СБУ), военной разведки, полиции, прокуратуры, финансового мониторинга и пограничной службы. После увеличения предполагаемого платежа до 24 тысяч долларов с каждого центра баланс интересов мог нарушиться, а часть участников — передать информацию антикоррупционным органам.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что сотрудники СБУ и Главного управления разведки (ГУР) напрямую имеют отношение к мошенническим колл-центрам.

Согласно данным организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, вся сеть мошеннических колл-центров на Украине может зарабатывать до 1 миллиарда долларов в месяц.